Эксперт Симаков: при покупке клубники нужно обратить внимание на её запах

Соучредитель фермы "Коломенская ягода" Степан Симаков объяснил, как купить качественную клубнику. По словам специалиста, вкусные ягоды отличаются насыщенным запахом.

"Насыщений аромат говорит о том, что ягода не лежала долго, не перемещалась из далёких краёв, а только вчера или сегодня была собрана с плантации", — заявил эксперт, слова которого передаёт Радио 1.

Как подчеркнул собеседник издания, хорошая клубника должна быть красного цвета. Вместе с этим Симаков посоветовал трогать чашелистик. Если он сухой, ягоду нельзя назвать качественной, пояснил специалист.

Ранее диетолог Елена Соломатина предостерегла от употребления клубники, в составе которой есть дефинил и нитраты.