Соучредитель фермы "Коломенская ягода" Степан Симаков объяснил, как купить качественную клубнику. По словам специалиста, вкусные ягоды отличаются насыщенным запахом.
"Насыщений аромат говорит о том, что ягода не лежала долго, не перемещалась из далёких краёв, а только вчера или сегодня была собрана с плантации", — заявил эксперт, слова которого передаёт Радио 1.
Как подчеркнул собеседник издания, хорошая клубника должна быть красного цвета. Вместе с этим Симаков посоветовал трогать чашелистик. Если он сухой, ягоду нельзя назвать качественной, пояснил специалист.
Ранее диетолог Елена Соломатина предостерегла от употребления клубники, в составе которой есть дефинил и нитраты.
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