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Автор Максим Александров

Диетолог Соломатина: пропитанная дефинилом клубника опасна для здоровья

Здоровье

Употребления клубники следует избегать людям, страдающим аллергией. Однако навредить сладкая ягода может и в некоторых других случаях. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.

Диетолог Соломатина: пропитанная дефинилом клубника опасна для здоровья

Эксперт заметила, что даже тем, у кого нет аллергии, не стоит есть слишком много клубники. Она может привести к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, связанным с повышенной кислотностью. Также не следует есть ягоды натощак.

Ещё одна опасность — это нитраты, с применением которых часто выращивают клубнику, добавила специалист в беседе с "Вечерней Москвой".

Она добавила, что ягоды могут доставлять издалека, а для сохранения их товарного вида применяют дефинил, который оказывает негативное воздействие на почки и печень. Наличие этого вредного вещества можно определить визуально. Клубника, пропитанная дефинилом, выглядит влажной и маслянистой.

По словам собеседника издания, в день взрослому человеку можно безопасно съедать не более полкилограмма клубники. При этом порцию важно разбить на несколько частей.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Елена Андреева
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