Диетолог Соломатина: пропитанная дефинилом клубника опасна для здоровья

Употребления клубники следует избегать людям, страдающим аллергией. Однако навредить сладкая ягода может и в некоторых других случаях. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.

Эксперт заметила, что даже тем, у кого нет аллергии, не стоит есть слишком много клубники. Она может привести к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, связанным с повышенной кислотностью. Также не следует есть ягоды натощак.

Ещё одна опасность — это нитраты, с применением которых часто выращивают клубнику, добавила специалист в беседе с "Вечерней Москвой".

Она добавила, что ягоды могут доставлять издалека, а для сохранения их товарного вида применяют дефинил, который оказывает негативное воздействие на почки и печень. Наличие этого вредного вещества можно определить визуально. Клубника, пропитанная дефинилом, выглядит влажной и маслянистой.

По словам собеседника издания, в день взрослому человеку можно безопасно съедать не более полкилограмма клубники. При этом порцию важно разбить на несколько частей.