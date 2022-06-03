Употребления клубники следует избегать людям, страдающим аллергией. Однако навредить сладкая ягода может и в некоторых других случаях. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.
Эксперт заметила, что даже тем, у кого нет аллергии, не стоит есть слишком много клубники. Она может привести к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, связанным с повышенной кислотностью. Также не следует есть ягоды натощак.
Ещё одна опасность — это нитраты, с применением которых часто выращивают клубнику, добавила специалист в беседе с "Вечерней Москвой".
Она добавила, что ягоды могут доставлять издалека, а для сохранения их товарного вида применяют дефинил, который оказывает негативное воздействие на почки и печень. Наличие этого вредного вещества можно определить визуально. Клубника, пропитанная дефинилом, выглядит влажной и маслянистой.
По словам собеседника издания, в день взрослому человеку можно безопасно съедать не более полкилограмма клубники. При этом порцию важно разбить на несколько частей.
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