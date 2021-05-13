Ягоду, снижающую риск возникновения опасных заболеваний, назвал врач

Совсем скоро начнётся сезон свежих ягод и фруктов. Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о пользе употребления одной из самых любимых в России ягод.

Клубника, которую многие россияне выращивают на своих дачах, как оказалось, способна снизить риски возникновения инфаркта и инсульта, а также ряда онкологических заболеваний. В этой ягоде содержатся и мягкие, и грубые пищевые волокна. Они способны нормализовать холестериновый обмен, а при регулярном употреблении клубники — даже обратить вспять атеросклеротические процессы.

Клубника содержит каротиноиды и витамин С, которые стимулируют иммунитет. Это особенно важно для уставшего за долгую зиму организма. Также в этой ягоде присутствуют полифенолы. Они защищают организм от некоторых видов рака, препятствуя росту новых кровеносных сосудов, доставляющих питание мутировавшим клеткам.

"Клубника содержит факторы, которые блокируют рост новых сосудов: это называется факторами, тормозящими ангиогенез", — пояснил доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в программе "О самом главном".

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