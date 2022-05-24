Роспотребнадзор не исключил заражения оспой обезьян привитых людей

Привитые от натуральной оспы люди тоже могут заразиться оспой обезьян, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом рисков заболеть у них меньше, уточнила она.

"Те, кто родился в СССР и был привит от оспы, всё равно могут заразиться, но учёные говорят, что привитые имеют меньше шансов заболеть", — сказала Попова "Комсомольской правде".

Говоря об оспе в целом, глава Роспотребнадзора отметила, что этот вирус достаточно стабилен и несколько десятилетий, пока за ним наблюдают специалисты, он не подвергался мутациям.