Привитые от натуральной оспы люди тоже могут заразиться оспой обезьян, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом рисков заболеть у них меньше, уточнила она.
"Те, кто родился в СССР и был привит от оспы, всё равно могут заразиться, но учёные говорят, что привитые имеют меньше шансов заболеть", — сказала Попова "Комсомольской правде".
Говоря об оспе в целом, глава Роспотребнадзора отметила, что этот вирус достаточно стабилен и несколько десятилетий, пока за ним наблюдают специалисты, он не подвергался мутациям.
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