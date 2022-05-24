Попова: в Европу завезли наименее опасный штамм оспы обезьян

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что штамм оспы обезьян, который завезли в Европу, угрожает человеку меньше, чем другой вариант. По данным ведомства, пока медики не зафиксировали присутствие вируса в России.

"На территорию европейского континента был завезён наименее опасный для человека вариант вируса оспы обезьян", — подчеркнула Попова, слова которой передаёт kp.ru.

Вместе с этим политик заявила, что только в некоторых африканских странах устанавливают случаи заражения оспой обезьян. По словам Поповой, жители трогают обезьян и заболевают. После этого инфицированные люди передают оспу окружающим, отметила глава Роспотребнадзора.

Ранее член ГД Иван Сухарев призвал возобновить вакцинацию против натуральной оспы. Также депутат отметил, что к распространению вируса стоит относиться серьёзно.