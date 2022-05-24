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Автор Евгения Васильева

Попова: в Европу завезли наименее опасный штамм оспы обезьян

Здоровье

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что штамм оспы обезьян, который завезли в Европу, угрожает человеку меньше, чем другой вариант. По данным ведомства, пока медики не зафиксировали присутствие вируса в России.

Попова: в Европу завезли наименее опасный штамм оспы обезьян

"На территорию европейского континента был завезён наименее опасный для человека вариант вируса оспы обезьян", — подчеркнула Попова, слова которой передаёт kp.ru.

Вместе с этим политик заявила, что только в некоторых африканских странах устанавливают случаи заражения оспой обезьян. По словам Поповой, жители трогают обезьян и заболевают. После этого инфицированные люди передают оспу окружающим, отметила глава Роспотребнадзора.

Ранее член ГД Иван Сухарев призвал возобновить вакцинацию против натуральной оспы. Также депутат отметил, что к распространению вируса стоит относиться серьёзно.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
Темы россия анна попова оспа обезьян роспотребнадзор
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