Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что штамм оспы обезьян, который завезли в Европу, угрожает человеку меньше, чем другой вариант. По данным ведомства, пока медики не зафиксировали присутствие вируса в России.
"На территорию европейского континента был завезён наименее опасный для человека вариант вируса оспы обезьян", — подчеркнула Попова, слова которой передаёт kp.ru.
Вместе с этим политик заявила, что только в некоторых африканских странах устанавливают случаи заражения оспой обезьян. По словам Поповой, жители трогают обезьян и заболевают. После этого инфицированные люди передают оспу окружающим, отметила глава Роспотребнадзора.
Ранее член ГД Иван Сухарев призвал возобновить вакцинацию против натуральной оспы. Также депутат отметил, что к распространению вируса стоит относиться серьёзно.
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