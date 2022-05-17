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Автор Елена Федорова

Врачи напомнили о необходимости обследования перед поездкой в санаторий

Здоровье

В России скоро откроется сезон отдыха в санаториях, поэтому специалисты напомнили о том, что перед поездкой следует пройти обследование, чтобы лечение было более продуктивным.

Врачи напомнили о необходимости обследования перед поездкой в санаторий

Сотрудники пресс-службы ФНКЦ ФМБА России рассказали "Вести Подмосковья", как важно, чтобы программа санаторного лечения была подобрана правильно. Поэтому посещение таких оздоровительных мест стоит планировать после посещения терапевта и оформления санаторно-курортной карты, где будет прописан точный диагноз, текущее состояние здоровья, наличие хронических заболеваний и данные анализов.

Специалисты отметили, что такой подход позволит избежать лишнего вреда здоровью.

Ранее стало известно, что медработников в Удмуртии отправляют на лечение в санаторий по программе "Антистресс". Отмечается, что врачи, которые усердно работали с пациентами в последнюю волну коронавируса, испытали огромную нагрузку, и теперь им должны помочь восстановить душевные силы.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Елена Андреева
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