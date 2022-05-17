Врачи напомнили о необходимости обследования перед поездкой в санаторий

В России скоро откроется сезон отдыха в санаториях, поэтому специалисты напомнили о том, что перед поездкой следует пройти обследование, чтобы лечение было более продуктивным.

Сотрудники пресс-службы ФНКЦ ФМБА России рассказали "Вести Подмосковья", как важно, чтобы программа санаторного лечения была подобрана правильно. Поэтому посещение таких оздоровительных мест стоит планировать после посещения терапевта и оформления санаторно-курортной карты, где будет прописан точный диагноз, текущее состояние здоровья, наличие хронических заболеваний и данные анализов.

Специалисты отметили, что такой подход позволит избежать лишнего вреда здоровью.

Ранее стало известно, что медработников в Удмуртии отправляют на лечение в санаторий по программе "Антистресс". Отмечается, что врачи, которые усердно работали с пациентами в последнюю волну коронавируса, испытали огромную нагрузку, и теперь им должны помочь восстановить душевные силы.