В России скоро откроется сезон отдыха в санаториях, поэтому специалисты напомнили о том, что перед поездкой следует пройти обследование, чтобы лечение было более продуктивным.
Сотрудники пресс-службы ФНКЦ ФМБА России рассказали "Вести Подмосковья", как важно, чтобы программа санаторного лечения была подобрана правильно. Поэтому посещение таких оздоровительных мест стоит планировать после посещения терапевта и оформления санаторно-курортной карты, где будет прописан точный диагноз, текущее состояние здоровья, наличие хронических заболеваний и данные анализов.
Специалисты отметили, что такой подход позволит избежать лишнего вреда здоровью.
Ранее стало известно, что медработников в Удмуртии отправляют на лечение в санаторий по программе "Антистресс". Отмечается, что врачи, которые усердно работали с пациентами в последнюю волну коронавируса, испытали огромную нагрузку, и теперь им должны помочь восстановить душевные силы.
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