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Автор Елена Федорова

Врачей начали лечить от стресса в Удмуртии

Здоровье

Медработников в Удмуртии отправляют на лечение в санаторий по программе "Антистресс", пишет udm-info.ru. Отмечается, что врачи, которые усердно работали с пациентами в последнюю волну коронавируса, испытали огромную нагрузку, и теперь им должны помочь восстановить душевные силы.

Врачей начали лечить от стресса в Удмуртии

"На участковую службу ложится самая большая нагрузка в периоды подъёма заболеваемости, как физическая, так и психологическая. Особенно сильно мы ощутили это в феврале этого года, в пик заболеваемости штаммом коронавирусной инфекции "Омикрон", когда количество пациентов на приёме увеличилось в десятки раз", — рассказала первый замминистра здравоохранения УР Елена Сычёва.

Первая группа медиков отправилась в санаторий в конце апреля, где они участвовали в семинарах по стрессоустойчивости, плавали в бассейне, посещали галокамеры и ароматерапии.

Ранее психолог Татьяна Пятаева рассказала Pravda.Ru о практиках, которые помогают справиться со стрессом. По словам эксперта, каждый в своей жизни испытывал тревожное состояние. Кого из нас не беспокоили навязчивые мысли о том, что может случиться что-то плохое. Причины тревоги бывают совершенно разнообразные, но в основном это отголоски из детства. И чтобы справиться с этим, не нужно бороться с тревожностью, внутренняя борьба только усиливает её, необходимо помочь себе хотя бы временно выйти из этого состояния.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 врачи россия
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