Агроэколог: человек замечает ожог из-за борщевика только через несколько дней

Агроэколог Антон Гладилин рассказал, что делать в случае появления ожогов из-за борщевика. Как объяснил специалист, они возникают в результате попадания на кожу фуранокумаринов, которые находятся в соке растения.

"Сначала человек ничего не чувствует. Нет жжения, например, как при контакте с крапивой", — предупредил эксперт.

Собеседник издания отметил, что след появляется спустя несколько дней. Если человек увидел покраснения и волдыри, ему нужно вспомнить, как действовать при обычных ожогах, сказал эколог.

"Единственная особенность — накопление сока в волдырях, который по-прежнему может обжигать нетронутые участки кожи", — подчеркнул Гладилин, слова которого приводит издание "Вести Подмосковья".

По информации специалиста, в данном случае необходимо быстро промыть ожог тёплой водой с мылом. Ещё можно использовать спиртовые салфетки, добавил эксперт. Вместе с этим он порекомендовал после процедуры перевязать больное место тканью и не снимать её двое суток. Также важно обработать ожог фурацилином, заявил Гладилин.

Он отметил, что если сок борщевика попал в глаза, нужно промыть их и надеть солнцезащитные очки. Их нельзя снимать несколько дней, заключил эколог.

Ранее подмосковные учёные рассказали о создании белой бумаги из борщевика. Её дефицит зафиксировали в России на фоне ограничительных мер Запада.