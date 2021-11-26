Ученик российской сельской школы изобрёл робота для уничтожения борщевика

Шестиклассник сельской школы в Атепьево под Наро-Фоминском Роман Манидин, ставший самым юным участником областного конкурса по робототехнике, получил в нём награду за 3 место. О талантливом ученике рассказывает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

У школьника на конкурсе были сильные конкуренты в лице учащихся технических центров дополнительного образования и технопарков. Тем не менее 12-летний ученик прекрасно проявил свои способности. Юного призёра лично поздравил глава администрации Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

Учитель географии Ирина Розанова, которая помогла мальчику представить свою работу на конкурсе, рассказала о юном изобретателе и его проекте.

"Рома с раннего детства увлекается роботами и планирует стать робототехником, посещает специальные курсы. Идея создать актуального для сельского хозяйства робота возникла потому, что сейчас в области активно идёт борьба с борщевиком. Борщевик — ядовитое растение, которое вызывает ожоги, его голыми руками не возьмёшь. Робот, придуманный Романом, клешнёй выдирает растение с корнем и специальным шприцем впрыскивает в лунку, где оно росло, химическое вещество, чтобы сорняк на этом месте больше не вырос", -рассказала преподавательница.

Пока школьник изобрёл небольшого робота, но он надеется, что его проект возьмут на вооружение, и он станет намного больше.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.