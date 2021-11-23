На технологическом форуме обсуждают передовые методики в области образования

В столице в эти дни в дистанционном формате проходит Московский технологический форум, который завершится 26 ноября. Он направлен на ознакомление учителей московских школ с передовыми моделями преподавания предмета "Технология".

"Московский технологический форум уже в четвёртый раз предоставляет столичным педагогам возможность поделиться успешными практиками в области преподавания предмета "Технология”, обсудить актуальные вопросы его развития и содержания. Данная дисциплина включает робототехнику, 3D-моделирование, прототипирование, лазерные технологии и много других направлений, требующих высочайшей профессиональной подготовки. Форум выступает, в том числе как площадка повышения квалификации для московских учителей", — отметил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Именно Городской методический центр Департамента образования и науки Москвы выступает организатором форума. Своей целью мероприятие ставит развитие профессиональных компетенций у учителей и эффективного взаимодействия образовательных организации города по предмету "Технология". В прошлом году в нём приняли участие более 1300 человек.

Спикерами форума выступают:

ведущие мастера,

почётные работники образования,

эксперты всероссийских конкурсов профессионального мастерства,

представители вузов и профильных предприятий Москвы.

Важной темой форума по традиции станет обсуждение подготовки ребят к чемпионату WorldSkills Russia, олимпиадам и конкурсам. По ключевым направлениям будут проведены мастер-классы. Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте форума.