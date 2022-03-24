Подмосковные учёные придумали делать белую бумагу из борщевика

Учёные из Подмосковья предложили необычный материал для изготовления белой офисной бумаги, которая оказалась в дефиците из-за антироссийских санкций.

Российские учёные считают, что хорошая офисная бумага белого цвета получится из сорного ядовитого растения под названием борщевик.

По информации Telegram-канала "Подъём", в Черноголовке белёную целлюлозу попытались изготовить из растения-сорняка.

В пресс-службе регионального министерства отметили, что борщевик "является источником сахаров" и "обладает высоким содержанием эфирных масел".

В России стремительно выросла стоимость бумаги А4. Проблемы у комбинатов возникли из-за нехватки отбеливающих химикатов, которые поставлялись из-за рубежа.

В условиях дефицита бумаги в Ленобласти стали делать бумагу из небелёной целлюлозы. На упаковке такой продукции появилась маркировка "эко".

Маргарита Симоньян отметила, что Финляндия, которая перестала отправлять в Россию компоненты для отбеливания целлюлозы, сама почувствовала нехватку бумаги, так как частично закупала её в России. Глава RT увидела в этой ситуации эффект бумеранга.