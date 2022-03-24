Учёные из Подмосковья предложили необычный материал для изготовления белой офисной бумаги, которая оказалась в дефиците из-за антироссийских санкций.
Российские учёные считают, что хорошая офисная бумага белого цвета получится из сорного ядовитого растения под названием борщевик.
По информации Telegram-канала "Подъём", в Черноголовке белёную целлюлозу попытались изготовить из растения-сорняка.
В пресс-службе регионального министерства отметили, что борщевик "является источником сахаров" и "обладает высоким содержанием эфирных масел".
В России стремительно выросла стоимость бумаги А4. Проблемы у комбинатов возникли из-за нехватки отбеливающих химикатов, которые поставлялись из-за рубежа.
В условиях дефицита бумаги в Ленобласти стали делать бумагу из небелёной целлюлозы. На упаковке такой продукции появилась маркировка "эко".
Маргарита Симоньян отметила, что Финляндия, которая перестала отправлять в Россию компоненты для отбеливания целлюлозы, сама почувствовала нехватку бумаги, так как частично закупала её в России. Глава RT увидела в этой ситуации эффект бумеранга.
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