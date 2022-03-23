В Ленобласти наладили выпуск бумаги из небелёной целлюлозы

В условиях дефицита бумаги в Ленобласти научились делать бумагу из небелёной целлюлозы. На упаковке подчёркивается экологичность такой продукции.

Как сообщает Telegram-канал "Подъём", комбинат в Ленобласти наладил производство бумаги сероватого цвета. Изделие получила маркировку "эко".

На производство новой линейки продукции комбинат толкнула необходимость: из-за рубежа перестали поставлять импортные отбеливатели.

Цена на бумагу во многих субъектах РФ стремительно выросла с 250-300 рублей до 1500-1700 рублей.

Ранее появлялись слухи о том, что Всероссийскую проверочную работу перенесут из-за нехватки бумаги. ВПР, как выяснилось, действительно перенесут, но из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки.

В Кузбассе опровергли слухи о том, что в поликлинику предлагают приходить со своей бумагой.