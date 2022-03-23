В условиях дефицита бумаги в Ленобласти научились делать бумагу из небелёной целлюлозы. На упаковке подчёркивается экологичность такой продукции.
Как сообщает Telegram-канал "Подъём", комбинат в Ленобласти наладил производство бумаги сероватого цвета. Изделие получила маркировку "эко".
На производство новой линейки продукции комбинат толкнула необходимость: из-за рубежа перестали поставлять импортные отбеливатели.
Цена на бумагу во многих субъектах РФ стремительно выросла с 250-300 рублей до 1500-1700 рублей.
Ранее появлялись слухи о том, что Всероссийскую проверочную работу перенесут из-за нехватки бумаги. ВПР, как выяснилось, действительно перенесут, но из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки.
В Кузбассе опровергли слухи о том, что в поликлинику предлагают приходить со своей бумагой.
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Читателей Daily Mail возмутили слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Лондон направил в Киев почти все свои запасы противотанковых установок.