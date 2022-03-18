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Автор Владимир Васютченко

Песков: россиянам ни к чему скупать сахар, гречку и туалетной бумагой

Общество

У россиян нет объективных причин для скупки продуктов питания и предметов личной гигиены, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: россиянам ни к чему скупать сахар, гречку и туалетной бумагой

"Если знать де-факто информацию, то ты понимаешь, что абсолютно нет никакой потребности для того, чтобы бежать в магазин и скупать туалетную бумагу, гречку, сахар и так далее", — цитирует ТАСС заявление представителя Кремля.

Песков заявил, что наблюдаемый в настоящее время ажиотажный спрос, в частности, на сахар является чисто эмоциональным. Представитель Кремля напомнил, что аналогичная ситуация сложилась со спросом на гречку весной 2020 года в первую неделю локдауна в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

"Все бежали в магазины и закупали гречку и так далее. Потом выяснялось, что никуда она не исчезает, что гречки завались, как говорится. Сейчас также это эмоциональный характер носит", — сказал Песков.

Он подчеркнул, что какие-либо основания для подобных действий "де-факто" отсутствуют.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Наталия Красовская
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