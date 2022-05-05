В России изобрели колбасу, способную снижать сахар в крови при диабете

Снижающую уровень сахара в крови колбасу изобрели в России. Уже осенью этого года продукт готовы запустить в производство. Об этом рассказал доцент кафедры института имени Тимирязева Андрей Гурин.

Эксперт сообщил, что российские исследователи разработали рецептуру и технологию функционального продукта. Эффективность вареной колбасы с добавлением лекарственного растительного препарата гипогликемического действия для профилактики диабета 2-го типа была доказана в ходе экспериментов. Также в рецептуру добавлен настой створок фасоли, который понижает уровень глюкозы.

Производство "противодиабетической" колбасы может быть запущено уже к концу осени, если в проекте будут участвовать представители мясоперерабатывающей отрасли. Вначале планируется выпускать небольшие партии продукции, по 200 кг в день, а затем объёмы будут постепенно наращиваться, заметил учёный в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что цена на такую колбасу будет такой же, как и на обычную "варёнку" — в районе 600 — 800 рублей за килограмм.