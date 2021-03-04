У любителей мясных продуктов выше риск выше риск развития сердечных заболеваний. Кроме того, злоупотребление животной пищей повышает риск развития диабета на 30%. К такому выводу пришли британские учёные из Оксфордского университета.
Специалисты изучили данные о здоровье 500 тыс. британцев и их рацион. Оказалось, что люди, часто употребляющие в пищу мясо, чаще страдают хроническими заболеваниями.
Так, у любителей мясной продукции, который съедает 70 г мяса, риск развития болезней сердца повышается на 15%, риск диабета — на 30%, а пневмонии — на 30%, сообщает издание Dailymail.
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