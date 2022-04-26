Врач посоветовал удалить приложения соцсетей и пользоваться ими через браузер

Психотерапевт Александр Панарин рассказал, как справиться с зависимостью от социальных сетей. По словам специалиста, человеку необходимо признать, что она есть.

Эксперт перечислил такие признаки зависимости от соцсетей, как:

поглощённость;

повышение привязанности;

плохое самочувствие из-за невозможности побыть в виртуальном пространстве;

устойчивость;

онлайн-платформы становятся способом не думать о негативных моментах жизни;

появление проблем на фоне постоянного использования соцсетей;

попытки скрыть зависимость;

из-за виртуальной реальности человек отказывается от привычного хобби и общения с близкими в оффлайн;

конфликты.

Как подчеркнул психотерапевт, если люди наблюдают как минимум пять симптомов, скорее всего, у человека есть зависимость. По словам Панарина, из-за длительного использования соцсетей снижается продуктивность, останавливается развитие.

"Оцените, сколько своего времени вы убиваете на соцсети. Сейчас есть приложения, которые можно установить на телефон, чтобы вести учёт экранного времени и видеть, как часто вы открываете конкретное приложение в течение дня", — сообщил специалист в беседе с Москвой 24.

Вместе с этим собеседник издания порекомендовал обозначить количество времени, которое можно потратить, и придерживаться его. В этом вопросе помогут режим полёта, папки на телефоне вне главного экрана, сказал эксперт. Также он предложил удалить приложения и находиться в виртуальном пространстве через браузер.