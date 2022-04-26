Психотерапевт Александр Панарин рассказал, как справиться с зависимостью от социальных сетей. По словам специалиста, человеку необходимо признать, что она есть.
Эксперт перечислил такие признаки зависимости от соцсетей, как:
Как подчеркнул психотерапевт, если люди наблюдают как минимум пять симптомов, скорее всего, у человека есть зависимость. По словам Панарина, из-за длительного использования соцсетей снижается продуктивность, останавливается развитие.
"Оцените, сколько своего времени вы убиваете на соцсети. Сейчас есть приложения, которые можно установить на телефон, чтобы вести учёт экранного времени и видеть, как часто вы открываете конкретное приложение в течение дня", — сообщил специалист в беседе с Москвой 24.
Вместе с этим собеседник издания порекомендовал обозначить количество времени, которое можно потратить, и придерживаться его. В этом вопросе помогут режим полёта, папки на телефоне вне главного экрана, сказал эксперт. Также он предложил удалить приложения и находиться в виртуальном пространстве через браузер.
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