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Автор Евгения Васильева

Врач посоветовал удалить приложения соцсетей и пользоваться ими через браузер

Здоровье

Психотерапевт Александр Панарин рассказал, как справиться с зависимостью от социальных сетей. По словам специалиста, человеку необходимо признать, что она есть.

Врач посоветовал удалить приложения соцсетей и пользоваться ими через браузер

Эксперт перечислил такие признаки зависимости от соцсетей, как:

  • поглощённость;
  • повышение привязанности;
  • плохое самочувствие из-за невозможности побыть в виртуальном пространстве;
  • устойчивость;
  • онлайн-платформы становятся способом не думать о негативных моментах жизни;
  • появление проблем на фоне постоянного использования соцсетей;
  • попытки скрыть зависимость;
  • из-за виртуальной реальности человек отказывается от привычного хобби и общения с близкими в оффлайн;
  • конфликты.

Как подчеркнул психотерапевт, если люди наблюдают как минимум пять симптомов, скорее всего, у человека есть зависимость. По словам Панарина, из-за длительного использования соцсетей снижается продуктивность, останавливается развитие.

"Оцените, сколько своего времени вы убиваете на соцсети. Сейчас есть приложения, которые можно установить на телефон, чтобы вести учёт экранного времени и видеть, как часто вы открываете конкретное приложение в течение дня", — сообщил специалист в беседе с Москвой 24.

Вместе с этим собеседник издания порекомендовал обозначить количество времени, которое можно потратить, и придерживаться его. В этом вопросе помогут режим полёта, папки на телефоне вне главного экрана, сказал эксперт. Также он предложил удалить приложения и находиться в виртуальном пространстве через браузер.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
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