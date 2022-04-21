В Минюсте предложили исключить маркировку иноагентов в социальных сетях

Заместитель руководителя Минюста РФ Олег Свириденко сообщил, что в ведомстве выступили за отмену маркировки иностранных агентов в соцсетях. Однако полностью обозначение статуса исключать не станут.

Во время заседания Комиссии ГД по иностранному вмешательству замминистра отметил, что в Минюсте предложили использовать маркировку только в ходе работы субъекта. Также предупреждение необходимо сохранить в случае деятельности, за которую лицо признали иноагентом, подчеркнул Свириденко.

Ранее в списке иностранных агентов оказались такие известные в нашей стране люди, как:

журналист Юрий Дудь*,

политолог Екатерина Шульман*,

рэпер Иван Дрёмин*,

историк Евгений Понасенков*.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.