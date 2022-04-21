Заместитель руководителя Минюста РФ Олег Свириденко сообщил, что в ведомстве выступили за отмену маркировки иностранных агентов в соцсетях. Однако полностью обозначение статуса исключать не станут.
Во время заседания Комиссии ГД по иностранному вмешательству замминистра отметил, что в Минюсте предложили использовать маркировку только в ходе работы субъекта. Также предупреждение необходимо сохранить в случае деятельности, за которую лицо признали иноагентом, подчеркнул Свириденко.
Ранее в списке иностранных агентов оказались такие известные в нашей стране люди, как:
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".