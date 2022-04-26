Медведев: Маск не сможет улучшить Twitter из-за юрисдикции США

Экс-президент России, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал приобретение социальной сети Twitter* американским бизнесменом Илоном Маском. По словам политика, онлайн-платформа не станет демократичной из-за нового владельца.

По мнению Медведева, Маск не сможет изменить позицию Twitter. Как объяснил зампред СБ, за правила соцсети отвечают не только владельцы. Также политик отметил, что настроения в стране, в которой зарегистрировали компанию, влияют на неё. Перемены возможны, если Штаты перестанут распространять юрисдикцию на платформу, сказал бывший глава РФ.

"Никакого чудесного превращения с Twitter не случится", — подчеркнул Медведев.

Ранее представители Twitter заявили, что Маск купил корпорацию за 44 млрд долларов. По словам предпринимателя, данная соцсеть является "цифровой городской площадью".

* соцсеть заблокирована на территории РФ по требованию Генпрокуратуры.