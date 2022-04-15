Употребление большого количества фруктов одномоментно нередко приводит к жировой болезни печени. Об этом заявила врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.
В интервью Москве 24 она отметила, что за один приём пищи не рекомендуется есть больше 200 граммов фруктов. В ином случае, пояснила специалист, в организм попадёт много фруктозы.
"Избыток фруктозы откладывается в печени, она начинает страдать", — объяснила врач.
Она также посоветовала не злоупотреблять продуктами, где фруктоза содержится как сахарозаменитель. Дианова подчеркнула: пациент может столкнуться с неалкогольной жировой болезнью печени, при которой нарушается её функция и постепенно начинают погибать клетки.
По словам врача, к аналогичным последствиям приводит приём продуктов, прошедших промышленную переработку, ведь в них попадает множество добавок и консервантов. Печень воспринимает их в качестве чужеродных компонентов.
Дианова добавила, что в некоторых случаях жировую болезнь печени провоцирует сочетание жирной, жареной и сладкой еды.
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