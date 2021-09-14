Эндокринолог: фруктоза провоцирует ожирение — она не нужна ни мозгу, ни мышцам

Почему опасно заменять сахар фруктозой, как она действует на организм и каких продуктов стоит избегать, чтобы не испортить здоровье из-за фруктозы, рассказала ведущему Pravda.Ru Игорю Буккеру эндокринолог, диетолог, специалист в области antiage-медицины Елена Владимировна Островская.

Фруктоза и глюкоза

— Елена Владимировна, насколько опасна фруктоза? Сейчас выясняется, что заменять сахар, который называют белым ядом, на фруктозу не безобидно.

— Да, есть сахар вредно. Документальные фильмы показывают, как разрушаются ткани человеческого организма при избыточном потреблении сахара. Все знают про сахарный диабет. К сожалению, существует большая линейка продуктов для людей с сахарным диабетом, которые содержат фруктозу как заменитель сахара. Считается что фруктоза — это натуральный сахарозаменитель, потому что содержится в продуктах естественного происхождения:

фруктах,

мёде

и усваивается без участия инсулина.

Но появляется всё больше исследований, что на самом деле фруктоза не столь безобидна, и особенности усвоения этих двух сахаров — глюкозы и фруктозы — разные. Если глюкоза хорошо усваивается и идет на обеспечение нужд организма (питание всех клеток, потому что им нужна энергия), то фруктоза не нужна ни мозгу, ни мышцам.

Фруктоза метаболизируется в печени. А печень метаболизирует яды, то есть то, что не усваивается нормально организмом.

Поэтому если употреблять большое количество продуктов, содержащих фруктозу, то автоматически нагружается печень большим количеством этого сахара, который сразу превратится в жир, причём в виде триглицеридов — это сложная форма жира, и организму получить энергию из неё очень сложно, потому что расщепить её сложно. Безобиднее съесть небольшое количество глюкозы, которая, если её окажется много, будет отложена в печени в виде гликогена. Гликоген — это сложный углевод, который могут использовать мышцы при физической нагрузке. А фруктоза превратится в жир, эти триглицериды отправятся в сосудистое русло, будут оседать на стенках сосудов и формировать атеросклеротические бляшки.

Люди, которые потребляют много фруктозы, имеют жировой гепатоз — неалкогольную жировую болезнь печени. В кишечнике фруктоза может усваиваться не очень хорошо в силу того, что у многих людей устойчивость к всасыванию фруктозы, поэтому она накапливается в кишечнике, вызывает процессы брожения.

Есть простой тест с яблоками. Яблоки содержат много фруктозы. Или тест с виноградом. Если человек съедает виноград 150-200 граммов и испытывает через некоторое время дискомфорт в животе, это говорит о том, что у человека плохо всасывается фруктоза. Ему нужно ограничивать продукты с ней.

Недавно в журнале Nature опубликовали исследование. Оно показало, что у мышей, которые потребляли много фруктозы, увеличивались ворсинки в кишечнике. Ворсинки — это маленькие складочки слизистой, через которые происходит всасывание питательных веществ. Чем больше общая площадь ворсинок, тем больше всасывается питательных веществ.

Фруктоза увеличивает площадь всасывания, у нас больше усваивается еды, и мы становимся склонны к ожирению.

Сокам — нет, фруктам — да

— Есть масса таблеток-сахарозаменителей. Как они действуют?

— Если мы хотим избежать подъёма сахара в крови, можно использовать сахарозаменители, но я бы не рекомендовала категорически использовать фруктозу. Хотя она в несколько раз слаще, чем обычный сахар, но она быстрее превращается в жир и не даёт никакой энергии.

Если говорить о других сахарозаменителях, например, стевия — это растение, натуральный подсластитель, она достаточно безобидна, но имеет привкус, который не всем нравится. Есть синтетические сахарозаменители: ряд из них более безобиден, а ряд токсичен для печени и почек.

Честнее съесть чайную ложку сахара с кофе, если человек не может без этого обойтись, чем добавлять несколько таблеток. Потому что любой сладкий продукт будет взаимодействовать с рецепторами, которые воспринимают сладкий вкус. И всё равно будет происходить повышение инсулина, другие реакции, которые свойственны людям с лишним весом и нарушениями углеводного обмена.

Креплёные вина содержат много фруктозы, они не рекомендуются. А сухие вина можно, но 150-200 граммов в сутки. Многие люди знают про подагру. Она возникает, когда много мочевой кислоты в организме. Все эндокринологи и диетологи назначают такой анализ. Если мочевой кислоты много, то могут развиться камни в почках, изменения в суставах. Приступ подагры — это мучительное состояние, когда невозможно наступить на ногу. Избыток фруктозы приводит к повышению мочевой кислоты. Поэтому следует ограничивать:

красное мясо,

фруктозу,

томаты,

бобовые.

— Какие натуральные продукты содержат большое количество фруктозы?

— В первую очередь это дыня, арбузы, бананы. Сухофрукты, изюм очень много содержит фруктозы, виноград, курага — всё, что получается из натуральных фруктов. Если это натуральные финики, а не то, что мы видим на рынках: блестящее, тяжёлое, насыщенное сиропом. Съедать один-два натуральных финика в день можно.

Безопасное количество фруктозы в сутки — 30-40 граммов. Например, в 100 граммах арбуза содержится 5 граммов фруктозы. В одном яблоке — 4-5 граммов фруктозы. То есть два яблока в день вполне безобидны.

Опасны сладкие напитки для детей и подростков, которые их в огромном количестве потребляют. Если пить много сока и сладкой газировки, то будут изменения в печени за счёт большого количества фруктозы. Об этом надо детям говорить, потому что когда мы съедаем яблоко, организм должен яблоко расщепить, должны разорваться молекулярные связи в веществе, разрушиться клетчатка, чтобы оттуда организм достал фруктозу и глюкозу. А если мы выпиваем сок, где уже разрушенная клетчатка, тем более если это сок без мякоти, то это огромное концентрированное количество фруктозы. Поэтому соки — нет, а свежие фрукты — да.

Если фреш, то можно его скомбинировать: например, не чисто яблочный фреш, а немного добавить свежего огурца или сельдерея, типа смузи. Иногда это делать можно, но каждое утро стакан сока не очень хорошо.

— Время суток не влияет на печень?

— Печень работает круглосуточно, но если есть лишний вес, инсулинорезистентность, то желательно не употреблять такие продукты после шести вечера и утром сразу на завтрак. Более физиологично позволить себе это днём.

Натуральные фрукты более физиологично употреблять в 16-17 часов, когда усталость появляется, сонливость, физиологический выброс инсулина. В это время хорошо перекусить чем-нибудь натурально сладким.