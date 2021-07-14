Десять причин скачков уровня сахара в крови, о которых мало кто знает

По данным Национального института здоровья США, правильный контроль уровня сахара в крови является ключом к предотвращению потенциальных осложнений диабета, таких как заболевания почек, повреждение нервов, проблемы со зрением, инсульт и болезни сердца.

Кроме того, ежедневное поддержание уровня сахара в крови может помочь человеку оставаться энергичным, сосредоточенным и в хорошем настроении.

Изучение того, как различные привычки могут вызвать колебания уровня сахара в крови, может помочь лучше предсказать, а значит, избежать скачки показателей крови.

Высокий уровень сахара в крови может вызвать тошноту, рвоту или одышку, в то время как низкий уровень сахара — вызвать спутанность сознания, головокружение, помутнение зрения, судороги, потерю сознания или даже смерть.

Предупреждён — значит вооружён

Управление факторами, которые могут влиять на уровень сахара в крови, может быть уравновешивающим действием. Даже если вы внимательно следите за тем, что едите, и добросовестно принимаете лекарства, вы неизбежно заметите колебания в своем ежедневном уровне. В конце концов, некоторые факторы, влияющие на ваши показания, находятся вне вашего контроля.

Но это не значит, что вы не можете защититься от этих факторов. Специалисты медпортала Everydayhealth. com составили ТОП-10 факторов, которые могут вызвать колебания уровня сахара в крови, о которых никто "не думает".

1. Обезвоживание повышает сахар в крови

Недостаток жидкости может привести к гипергликемии, так как сахар в вашем кровообращении становится более концентрированным.

Есть и обратная связь: высокий уровень сахара в крови заставляет чаще "бегать в туалет", что приводит к еще большему обезвоживанию.

Совет: Если вам трудно пить много воды, попробуйте украсить свой бокал несколькими дольками цитрусовых, замороженными ягодами, ломтики огурца или свежие листья мяты. Несладкие травяные чаи со льдом, такие как малина, вишня или персики, также прекрасно освежают и, естественно, не содержат кофеина.

2. Искусственные подсластители (сахарозаменители)

Многие люди с диабетом тянутся к диетическим напиткам в качестве замены обычной газировки или сока, потому что они предполагают, что напитки без сахара для них безвредны. Но это не так: искусственные подсластители не могут быть полностью нейтральными, они, накапливаясь, могут способствовать нарушению гомеостаза глюкозы.

3. Некоторые лекарства

Отпускаемые по рецепту и отпускаемые без рецепта лекарства, которые вы принимаете для лечения проблем со здоровьем, помимо диабета, могут повлиять на уровень сахара в крови.

Повышают сахар:

стероиды (используемые для лечения воспалительных заболеваний, аутоиммунных заболеваний и астмы),

противозачаточные таблетки,

некоторые антидепрессанты и нейролептики,

некоторые мочегонные и назальные противоотечные средства.

Понижают сахар:

капли от кашля.

4. Феномен рассвета

Когда организм готовится к пробуждению, высвобождая кортизол и другие гормоны, между 2 часами ночи и 8 утра.

Эти гормоны делают организм менее чувствительным к инсулину, а у людей с диабетом могут способствовать утреннему скачку сахара в крови.

Совет: употребление небольшого, богатого белком, низкоуглеводного перекуса перед сном иногда может помочь.

5. Менструальный цикл

Гормональные изменения во время предменструальной фазы женщины могут привести к тому, что уровень сахара в ее крови немного выйдет из-под контроля.

Некоторые женщины с диабетом становятся менее чувствительными к инсулину в течение недели или около того, предшествующей менструации, что может привести к превышению нормального уровня сахара. Показания обычно возвращаются к норме сразу или вскоре после начала месячных.

6. Недостаток сна

Сон

7. Экстремальные погодные условия

Независимо от того, жарко ли на улице или очень холодно, экстремальные температуры могут помешать контролю диабета. Это потому, что люди с диабетом 2-го типа различаются по тому, как их организм реагирует на тепло.

8. Путешествия

Смена часовых поясов во время долгого перелета выбивает из колеи почти всех, но это еще большая проблема для людей с диабетом. Изменение времени может нарушить ваш график приема лекарств и вызвать необычные привычки в еде и сне, которые мешают контролю уровня сахара в крови.

9. Слишком много кофеина

По данным клиники Майо, потребление до 400 мг кофеина в день безопасно для большинства людей, но у тех, кто страдает диабетом, это вещество может повлиять на поведение инсулина, что может привести к низкому или высокому уровню сахара в крови.

10. Ошибки в тестировании уровня сахара в крови

Если вы не забыли вымыть руки перед тем, как проверить уровень сахара в крови, у вас может возникнуть ложная тревога.

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