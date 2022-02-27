Гинцбург напомнил миру о COVID-19: "Он никуда не делся, смертность растёт"

В России показатель смертности от коронавируса растёт несмотря на снижение заболеваемости, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Как подчеркнул учёный, необходимо продолжать прививочную кампанию.

Гинцбург отметил, что число заболевших снижается из-за того, что многие граждане переносят вирус "на ногах", чего делать категорически нельзя.

"То, что заболеваемость пошла на спад, ещё не говорит, что вирус перестал быть опасным. Есть ещё такой показатель как смертность, к сожалению, он растёт… Опасность страшная сохраняется, нужно продолжать прививаться", — рассказал учёный в беседе с РИА Новости.

Как подчеркнул директор НИЦ, речь идёт о высокой смертности среди непривитых граждан. По его словам, до сих пор есть пациенты, которые ни разу не вакцинировались.

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