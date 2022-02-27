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Автор Екатерина Широкова

Гинцбург напомнил миру о COVID-19: "Он никуда не делся, смертность растёт"

Здоровье

В России показатель смертности от коронавируса растёт несмотря на снижение заболеваемости, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Как подчеркнул учёный, необходимо продолжать прививочную кампанию.

Гинцбург напомнил миру о COVID-19: "Он никуда не делся, смертность растёт"

Гинцбург отметил, что число заболевших снижается из-за того, что многие граждане переносят вирус "на ногах", чего делать категорически нельзя.

"То, что заболеваемость пошла на спад, ещё не говорит, что вирус перестал быть опасным. Есть ещё такой показатель как смертность, к сожалению, он растёт… Опасность страшная сохраняется, нужно продолжать прививаться", — рассказал учёный в беседе с РИА Новости.

Как подчеркнул директор НИЦ, речь идёт о высокой смертности среди непривитых граждан. По его словам, до сих пор есть пациенты, которые ни разу не вакцинировались.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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