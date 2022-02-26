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Автор Николай Ткаченко

Мясников раскрыл три простые правила профилактики коронавируса

Здоровье

Чтобы снизить риск заболевания коронавирусом, нужно следить за температурой и влажностью воздуха в квартире, а также проводить регулярные проветривания. Три простые правила профилактики коронавируса в помещении раскрыл врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Мясников раскрыл три простые правила профилактики коронавируса

Специалист объяснил, что коронавирусная инфекция распространяется аэрозольным путем, поэтому для её профилактики нужно следить за параметрами воздуха. Доктор посоветовал делать следующее:

  1. Увлажнять. Сухая слизистая носа плохо защищает от вирусов, поэтому нужно поддерживать влажность на уровне 60-70%. С этой задачей справится увлажнитель воздуха и комнатные растения, заметил врач.
  2. Охлаждать. Комфортная для организма температура составляет 18-18,5 градусов днём и 14-15 градусов ночью. При такой температуре организм работает оптимально, а слизистые не сохнут, пояснил ведущий.
  3. Проветривать. После проветривания не будет жары и сухого из-за работающего отопления воздуха. В проветренном помещении меньше микробов, вирусов и даже бытовых клещей, заключил Мясников.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Коронавирус – это раздутый информационный пузырь!
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 александр мясников
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