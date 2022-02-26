Мясников раскрыл три простые правила профилактики коронавируса

Чтобы снизить риск заболевания коронавирусом, нужно следить за температурой и влажностью воздуха в квартире, а также проводить регулярные проветривания. Три простые правила профилактики коронавируса в помещении раскрыл врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Специалист объяснил, что коронавирусная инфекция распространяется аэрозольным путем, поэтому для её профилактики нужно следить за параметрами воздуха. Доктор посоветовал делать следующее:

Увлажнять. Сухая слизистая носа плохо защищает от вирусов, поэтому нужно поддерживать влажность на уровне 60-70%. С этой задачей справится увлажнитель воздуха и комнатные растения, заметил врач. Охлаждать. Комфортная для организма температура составляет 18-18,5 градусов днём и 14-15 градусов ночью. При такой температуре организм работает оптимально, а слизистые не сохнут, пояснил ведущий. Проветривать. После проветривания не будет жары и сухого из-за работающего отопления воздуха. В проветренном помещении меньше микробов, вирусов и даже бытовых клещей, заключил Мясников.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.