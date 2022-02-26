Чтобы снизить риск заболевания коронавирусом, нужно следить за температурой и влажностью воздуха в квартире, а также проводить регулярные проветривания. Три простые правила профилактики коронавируса в помещении раскрыл врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
Специалист объяснил, что коронавирусная инфекция распространяется аэрозольным путем, поэтому для её профилактики нужно следить за параметрами воздуха. Доктор посоветовал делать следующее:
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