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Автор Николай Ткаченко

Мясников рассказал, почему свинец гораздо опаснее паразитов

Здоровье

О свинце многие знают то, что из него делают пули, он где-то есть (или был) в трубах. А те, кто постарше, вспомнят, как плавили свинцовые пластинки и отливали из них простейшие кастеты. Однако мало кто связывает проблемы со здоровьем с повышенным уровнем свинца в организме. Об этом написал врач и телеведущий Александр Мясников в своём Instagram.

Мясников рассказал, почему свинец гораздо опаснее паразитов

Доктор заметил, что мифические паразиты, от которых, как считают некоторые, все болезни и есть, волнуют людей гораздо больше, чем свинец. Однако многие и многие из проблем со здоровьем (в том числе на первый взгляд вроде и необъяснимые) связаны не с мифическими паразитами, а с повышенным уровнем свинца в организме, пояснил Мясников.

По его словам, слабость, утомляемость, боли в мышцах, онемение конечностей, малокровие, плохой сон, сниженный аппетит, гипертония и многое другое может быть проявлением небольшого, "дотоксического" повышения уровня свинца в крови и последующего накопления в костях.

Особенно подвержены воздействию свинца дети, подчеркнул доктор. Они начинают получать ещё в утробе матери повышенное количество свинца с кровью. И поэтому в Америке уровень свинца в крови входит в пренатальный (дородовый) скрининг у матерей с наличием факторов риска токсического воздействия свинца.

"Дети всё тянут в рот, поэтому загрязнённая вода, земля, пыль, краска — для них особенно опасны. Как, кстати, и игрушки, неизвестно кем и как произведённые, — у нас такие продаются в изобилии!" — написал врач.

Он добавил, что врачи во многих странах прямо советуют родителям:

  • не покупать игрушки неизвестных производителей;
  • не покупать игрушки в магазинах уценённых товаров или с рук;
  • не брать старые игрушки;
  • не дарить детям дешёвые ювелирные украшения, так как можно представить себе, сколько в них золота, а сколько свинца.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Кто на планете главные загрязнители?
Автор: Николай Ткаченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
Темы александр мясников
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