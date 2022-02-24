Отоларинголог объяснил, как уберечь себя от осложнений после COVID-19

Отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, как не допустить развития заболеваний после заражения коронавирусом. По словам врача, зачастую у поборовших инфекцию людей возникает воспаление среднего уха.

"Вирус устремляется в носоглотку, после чего попадает в слуховую трубу и среднее ухо, у человека развивается воспаление и возникает заложенность, оглушённость и боль", — объяснил специалист.

Как подчеркнул эксперт, людям не стоит игнорировать воспаление и боль в ухе, поскольку может прорваться гной и случиться разрыв барабанной перепонки. По данным отоларинголога, чтобы уберечь себя от проблем в слуховой трубке, необходимо использовать сосудосуживающие капли, а также употреблять поливитамины. Вместе с этим в беседе с Народными новостями врач призвал есть больше овощей и фруктов, пить достаточно воды.

По данным Оперативного штаба на 24 февраля, в РФ за последние сутки зарегистрировали 132 998 случаев инфицирования COVID-19. Также выяснилось, что за минувшие 24 часа скончались по причине новой болезни 762 человека.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.