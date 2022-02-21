Врач-онколог раскрыл опасные симптомы дефицита витамина D

Витамин D чрезвычайно важное для организма человека вещество. Многие считают, что его недостаток играет существенную роль в том, насколько тяжело протекает заболевание коронавирусом. Помимо этого, дефицит витамина D отражается на функционировании различных систем и органов человека. О главных симптомах, по которым можно заподозрить недостаток этого витамина, рассказал врач-онколог, хирург Игорь Атабеков на своём YouTube-канале.

Специалист отметил, что витамин D необходим для здоровья костей, поэтому при его дефиците они будут терять свою плотность, что приводит к остеопении и остеопорозу, при котором кости становятся хрупкими и легко ломаются. Поэтому при жалобах на боли в костях обязательно нужно проверить уровень витамина D и кальция.

Также кости могут легко ломаться при минимальной травме, а то и без травмы, просто при какой-то нагрузке, добавил онколог. Также может возникать хроническая усталость, хотя здесь могут быть и другие причины.

Если человек начал болеть очень часто респираторными инфекциями, то стоить проверить уровень витамина D, поскольку он отвечает за иммунитет, объяснил врач. По его словам, с недостатком витамина D может быть связано и плохое настроение, боли в мышцах и плохое заживление ран.

Доктор посоветовал стараться умеренно находиться на солнце, а когда такой возможности нет — принимать витамин D дополнительно.

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