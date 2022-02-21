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Автор Светлана Нерадовская

Невролог рассказал, почему нельзя принимать анальгетики при головной боли

Здоровье

Попытка устранить сильную головную боль анальгетиками может стоить человеку жизни. Об этом напомнил врач-невролог Александр Евдокимов.

Невролог рассказал, почему нельзя принимать анальгетики при головной боли

По словам специалиста, необычная по силе головная боль может быть симптомом опасного для жизни состояния, которое больной рискует просто-напросто пропустить, заглушив боль таблетками.

"Головная боль может появляться и в предынсультном состоянии, и при гипертоническом кризе. И если ее глушить лекарствами, это может вызвать серьезные последствия вплоть до смерти", — пояснил врач в беседе с Пятым каналом.

Эксперт уточнил, что приняв анальгетик, можно устранить один из симптомов опасного состояния, однако оно никуда не денется и только усугубится.

Евдокимов порекомендовал как можно скорее обратиться к врачу в случае появления необычной головной боли, которой до этого не было.

"Возможно, это окажется обычная головная боль от перенапряжения или мигрень, но рисковать не стоит", — добавил он.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Головная боль или почему болит голова. Причины, виды, диагностика и лечение головной боли, мигрень
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы лекарства головная боль
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