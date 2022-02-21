Невролог рассказал, почему нельзя принимать анальгетики при головной боли

Попытка устранить сильную головную боль анальгетиками может стоить человеку жизни. Об этом напомнил врач-невролог Александр Евдокимов.

По словам специалиста, необычная по силе головная боль может быть симптомом опасного для жизни состояния, которое больной рискует просто-напросто пропустить, заглушив боль таблетками.

"Головная боль может появляться и в предынсультном состоянии, и при гипертоническом кризе. И если ее глушить лекарствами, это может вызвать серьезные последствия вплоть до смерти", — пояснил врач в беседе с Пятым каналом.

Эксперт уточнил, что приняв анальгетик, можно устранить один из симптомов опасного состояния, однако оно никуда не денется и только усугубится.

Евдокимов порекомендовал как можно скорее обратиться к врачу в случае появления необычной головной боли, которой до этого не было.

"Возможно, это окажется обычная головная боль от перенапряжения или мигрень, но рисковать не стоит", — добавил он.

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