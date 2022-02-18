EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Николай Ткаченко

Невролог раскрыл три самые частые причины головной боли

Здоровье

Наиболее частыми причинами головной боли являются мигрень и боль напряжения. Однако в России всё перевёрнуто с ног на голову. Об этом рассказал доктор медицинских наук, невролог, профессор Казанского медицинского университета Эдуард Якупов.

Невролог раскрыл три самые частые причины головной боли

Специалист заметил, что лишь несколько процентов вторичных головных болей вызвано проблемами в шее, черепно-мозговыми травами, сосудистыми моментами и так далее. Значительно больше головных болей напряжения, но в России и странах СНГ чаще всего ставят совсем другой диагноз.

Доктор добавил, что все знакомы с мигренью, но человек идет на КТ, МРТ, там находят какие-то проблемы и начинают этим объяснять причины головной боли.

Третьей распространённой причиной боли в голове можно считать вегеталгию, но, к счастью, их мало, потому что они устраняются очень тяжело, заключил невролог.

Ранее индийский врач Вивек Джоши назвал три самых лучших средства для очистки печени.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

13 вопросов профессору Якупову о головокружении, психосоматике, боли, остеохондрозе и не только
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Елена Андреева
Темы головная боль
Новости
Артист Геннадий Юхтин умер в 89 лет после госпитализации с COVID-19
ЛНР: ВСУ намерены блокировать транспортное сообщение между Донецком и Луганском
В США назвали причины, по которым Китай не станет помогать РФ со "вторжением"
Невролог раскрыл три самые частые причины головной боли
Роднина о прокате Трусовой на Олимпиаде: "Просто бегает от прыжка до прыжка"
Захарова: предупреждения США о "вторжении" РФ говорят о провале их спецслужб
Бывший жених рассказал о недостатках Волочковой
В Евросоюзе испугались потока украинских беженцев из-за "вторжения" России
Эзотерик объяснила, как изменить плохую "карму денег"
Политик Суслов заподозрил РФ и США в совместной борьбе против Украины
Популярное
Мир. Новости мира
ВС Украины нарушили Минские соглашения и обстреляли с миномётов ЛНР

Украинские силовики обстреляли из миномётов четыре населённых пункта ЛНР.

ВС Украины нарушили Минские соглашения и обстреляли с миномётов ЛНР
Рудковская: Плющенко выиграл крупную сумму после победы Щербаковой на Олимпиаде
Новости спорта
Рудковская: Плющенко выиграл крупную сумму после победы Щербаковой на Олимпиаде
Экономика и бизнес
В Брюсселе были недовольны: в России оперативно поменяли законодательство после претензий ЕС
Мир. Новости мира
В Европарламенте "заткнули" депутата от Латвии. За правду о Донбассе
Усам Оздемиров Запад во мгле: конфронтация с Россией дошла до абсурда Усам Оздемиров Василий Амирджанов Ольга Будина предложила отказаться от "Евровидения" Василий Амирджанов Любовь Степушова Запад в бешенстве: Болсонару заявляет о солидарности с Россией Любовь Степушова
Общество
Геннадий Карпоносов предложил отлить золотую медаль для Валиевой
Мир. Новости мира
Американская Politico опубликовала новую дату "вторжения" РФ на Украину
Как лечиться от "омикрона" в домашних условиях, объяснил врач Комаровский
Здоровье
Как лечиться от "омикрона" в домашних условиях, объяснил врач Комаровский
Последние материалы
Захарова: предупреждения США о "вторжении" РФ говорят о провале их спецслужб
Бывший жених рассказал о недостатках Волочковой
В Евросоюзе испугались потока украинских беженцев из-за "вторжения" России
Эзотерик объяснила, как изменить плохую "карму денег"
Политик Суслов заподозрил РФ и США в совместной борьбе против Украины
Молодая астраханка утопила новорождённого младенца в унитазе
Ляйсан Утяшева рассказала, как её похитили из-за проблем в бизнесе отца
Норвежские учёные перечислили восемь симптомов "омикрона" у привитых
Политолог Безпалько дал прогноз по конфликту в Донбассе: "Провокации ещё будут"
Эндокринолог раскрыла пять главных правил питания во время "омикрона"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников