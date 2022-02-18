Невролог раскрыл три самые частые причины головной боли

Наиболее частыми причинами головной боли являются мигрень и боль напряжения. Однако в России всё перевёрнуто с ног на голову. Об этом рассказал доктор медицинских наук, невролог, профессор Казанского медицинского университета Эдуард Якупов.

Специалист заметил, что лишь несколько процентов вторичных головных болей вызвано проблемами в шее, черепно-мозговыми травами, сосудистыми моментами и так далее. Значительно больше головных болей напряжения, но в России и странах СНГ чаще всего ставят совсем другой диагноз.

Доктор добавил, что все знакомы с мигренью, но человек идет на КТ, МРТ, там находят какие-то проблемы и начинают этим объяснять причины головной боли.

Третьей распространённой причиной боли в голове можно считать вегеталгию, но, к счастью, их мало, потому что они устраняются очень тяжело, заключил невролог.

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