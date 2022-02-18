Кардиолог Кореневич раскрыла быстрый способ справиться с панической атакой

Если человеку, как правило, молодому, сделали все анализы, проверили сердце, сосуды и ничего не обнаружили, а назначили только витамины и успокаивающие препараты, то, скорее всего, проблема в подсознании, а виной всему панические атаки.

Многим знакомо такое состояние, когда возникает чувство тревоги, страха и повышается давление по любому поводу. Лайфхаком, как очень просто и быстро справиться с приступом панической атаки, поделилась врач-кардиолог, психолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своём YouTube-канале.

Специалист назвала симптомами панической атаки приступы сердцебиения, тревогу, приливы жара к голове и чувство нехватки воздуха. Если такое состояние накатывает в очередной раз, доктор посоветовала срочно заняться любой физической активностью.

По её словам, это могут быть приседания, отжимания от пола, хороший эффект дают три (а лучше пять) минут стояния в планке. Причём количество повторов должно быть максимально возможным. С сердцем от этого ничего не произойдет, наоборот, оно быстро успокоится, заметила врач.

Если сложно находиться в неподвижном состоянии, можно выйти на улицу и побегать, попрыгать на скакалке или отжаться как можно большее число раз — до полного изнеможения. Эти способы абсолютно безопасны для здорового человека, но позволяют быстро снять приступ панической атаки, заключила Анна Кореневич.

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