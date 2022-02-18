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Автор Николай Ткаченко

Кардиолог Кореневич раскрыла быстрый способ справиться с панической атакой

Здоровье

Если человеку, как правило, молодому, сделали все анализы, проверили сердце, сосуды и ничего не обнаружили, а назначили только витамины и успокаивающие препараты, то, скорее всего, проблема в подсознании, а виной всему панические атаки.

Кардиолог Кореневич раскрыла быстрый способ справиться с панической атакой

Многим знакомо такое состояние, когда возникает чувство тревоги, страха и повышается давление по любому поводу. Лайфхаком, как очень просто и быстро справиться с приступом панической атаки, поделилась врач-кардиолог, психолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своём YouTube-канале.

Специалист назвала симптомами панической атаки приступы сердцебиения, тревогу, приливы жара к голове и чувство нехватки воздуха. Если такое состояние накатывает в очередной раз, доктор посоветовала срочно заняться любой физической активностью.

По её словам, это могут быть приседания, отжимания от пола, хороший эффект дают три (а лучше пять) минут стояния в планке. Причём количество повторов должно быть максимально возможным. С сердцем от этого ничего не произойдет, наоборот, оно быстро успокоится, заметила врач.

Если сложно находиться в неподвижном состоянии, можно выйти на улицу и побегать, попрыгать на скакалке или отжаться как можно большее число раз — до полного изнеможения. Эти способы абсолютно безопасны для здорового человека, но позволяют быстро снять приступ панической атаки, заключила Анна Кореневич.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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https://www.pravda.ru/news/health/1683958-nevrolog_raskryl_tri_samye_chastye_prichiny_golovnoi_boli/
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Елена Андреева
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