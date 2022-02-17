Кардиолог Кореневич раскрыла важный признак нехватки кислорода в организме

Есть один важный признак, который указывает, что в организме уже давно не хватает кислорода. Это форма ногтей и пальцев. Об этом рассказала кардиолог, доктор медицинских наук Анна Кореневич на своём YouTube-канале.

Специалист заметила, что у здорового человека ногти розового цвета, а пальцы ровные. А когда не хватает кислорода, то пальцы утолщаются на концах и становятся похожи на барабанные палочки, а ногти делаются выпуклыми и похожими на часовые стёкла. И такие пальцы называют пальцами Гиппократа, так как он одним из первых обратил внимание на этот симптом, пояснила доктор.

По её словам, такие пальцы часто можно увидеть у людей среднего возраста, особенно у мужчин, которые постоянно курят. Это ярко выраженный симптом, который говорит о том, что человек испытывает дефицит кислорода из-за хронических заболеваний лёгких или сердца, таких как тяжёлые врождённые пороки. Также это может быть при туберкулёзе и при онкологических заболеваниях лёгких.

Организм перераспределяет кислород так, чтобы его больше доставалось сердцу, мозгу и лёгким, а пальцы на руках и ногах перестают получать достаточное количество кислорода. Поэтому соединительная ткань разрастается, и пальцы приобретают такой характерный вид, объяснила кардиолог. Она добавила, что лечить пальцы в этом случае бессмысленно, а нужно искать причину и убирать её.

Если обнаружился такой признак, следует немедленно идти к врачу, обследоваться, чтобы исключить туберкулёз, онкологию, хроническую болезнь лёгких и как можно быстрее начать лечение, предупредила кардиолог.

Те люди, у которых исходно есть кислородное голодание, при коронавирусной инфекции испытывают гораздо больший дефицит. Они находятся в группе риска и им обязательно нужно делать прививку не только от коронавируса и гриппа, но и от пневмококка, заключила доктор.

Ранее Анна Кореневич назвала один продукт, от которого следует отказаться раз и навсегда.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.