Доктор Берг назвал неожиданный ранний признак начала деменции

Деменция — это ослабление когнитивных способностей, которое обычно возникает из-за атрофии или уменьшения определённых частей мозга, особенно гиппокампа. Заподозрить начало деменции можно по шести признакам. Их перечислил американский диетолог, популяризатор здорового образа жизни Эрик Берг на своём YouTube-канале.

По его словам, насторожиться следует, если человек начинает испытывать трудности с организацией и планированием, и в его личности происходят необратимые изменения.

На начало деменции могут указывать также сенсорная дисфункция, когда появляются проблемы с обонянием, вкусом, слухом, зрением и нарушения аппетита, проблемы с речью и неспособность ориентироваться в новых местах, добавил специалист.

Но одним из неожиданных ранних признаков деменции может быть запор, рассказал доктор Берг. И это происходит из-за связи между кишечником и мозгом. Кишечник — это словно второй мозг, а в пищеварительной системе находится больше нервных волокон, чем в позвоночнике, и множество когнитивных проблем может зародиться именно в кишечнике.

И у людей с болезнями Альцгеймера и Паркинсона намного чаще бывают запоры, чем у людей без этих болезней, заключил автор канала.

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