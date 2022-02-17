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Автор Николай Ткаченко

Кардиолог Кореневич: "Лучше съесть кусочек сливочного масла, чем это…"

Здоровье

В магазинах часто можно встретить заменители сливочного масла - спреды (или так называемое "мягкое масло"). Стоит оно, как правило, дешевле, а поэтому многих интересует, насколько полезно есть такой продукт? На этот вопрос ответила врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич в прямом эфире на своём YouTube-канале.

Кардиолог Кореневич: "Лучше съесть кусочек сливочного масла, чем это…"

Специалист объяснила, что спреды — это трансжиры, которые ещё более опасны, чем сливочное масло. Употреблять их категорически нельзя, а надо вообще исключить из своего рациона раз и навсегда, заявила врач.

Доктор также посоветовала избегать промышленных полуфабрикатов, так как в них везде добавляются спреды, потому что они удешевляют производство.

"Лучше иногда съесть кусочек нормального масла сливочного качественного, хорошего фермерского, чем есть вот это вот, извините, д-мо под названием "спреды". Их вообще во многих странах запретили продавать и использовать в пищевой промышленности. Они наносят гораздо больший вред, чем натуральное сливочное масло", — заключила кардиолог.

Ранее Анна Кореневич объяснила, почему давление часто скачет в течение дня.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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