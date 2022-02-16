Кардиолог Кореневич объяснила, почему скачет артериальное давление

Артериальное давление — это непостоянная величина, поэтому в живом организме оно меняется чуть ли не каждую секунду. И это нормально. Об этом рассказала врач-кардиолог, кардиопсихолог Анна Кореневич.

Специалист пояснила, что утром после сна человек может увидеть на тонометре одни цифры, но через пять минут они будут уже другие, а ещё через три минуты — третьи, но в этом ничего страшного нет.

По словам кардиолога, медиков интересует именно давление в покое, когда человек расслаблен и не думает ни о чём плохом. Однако измерение давления в состоянии стресса, например, на приёме у врача, всегда даёт неадекватные цифры. У людей, которые боятся белого халата, давление будет слишком высокое, а у тех, кто в присутствии врача расслабляется, — слишком низкое.

Доктор добавила, что давление не нужно мерить слишком часто, достаточно делать это два (максимум три) раза в день, но правильно.

Она объяснила, что есть пациенты, у которых давление тут же поднимается при виде тонометра, хотя гипертонии у них в принципе нет. И причина здесь в подсознании, значит, нужно работать с психологом, заключила Кореневич.

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