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Автор Николай Ткаченко

Кардиолог Кореневич объяснила, почему скачет артериальное давление

Здоровье

Артериальное давление — это непостоянная величина, поэтому в живом организме оно меняется чуть ли не каждую секунду. И это нормально. Об этом рассказала врач-кардиолог, кардиопсихолог Анна Кореневич.

Кардиолог Кореневич объяснила, почему скачет артериальное давление

Специалист пояснила, что утром после сна человек может увидеть на тонометре одни цифры, но через пять минут они будут уже другие, а ещё через три минуты — третьи, но в этом ничего страшного нет.

По словам кардиолога, медиков интересует именно давление в покое, когда человек расслаблен и не думает ни о чём плохом. Однако измерение давления в состоянии стресса, например, на приёме у врача, всегда даёт неадекватные цифры. У людей, которые боятся белого халата, давление будет слишком высокое, а у тех, кто в присутствии врача расслабляется, — слишком низкое.

Доктор добавила, что давление не нужно мерить слишком часто, достаточно делать это два (максимум три) раза в день, но правильно.

Она объяснила, что есть пациенты, у которых давление тут же поднимается при виде тонометра, хотя гипертонии у них в принципе нет. И причина здесь в подсознании, значит, нужно работать с психологом, заключила Кореневич.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Почему давление скачет?
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Елена Андреева
Темы гипертония
Новости
Кардиолог Кореневич объяснила, почему скачет артериальное давление
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