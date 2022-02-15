Онколог перечислил признаки развития рака у ребёнка

Детский онколог Тимур Шароев предупредил, что опухли у несовершеннолетних зачастую обнаруживают не при визуальном осмотре. В Международный день детей, больных раком, врач рассказал, как родителям распознать смертельное заболевание.

По данным специалиста, зачастую у несовершеннолетних развиваются следующие виды рака:

гемобластозы, то есть лейкоз, лимфомы;

опухоли центральной нервной системы;

забрюшинные опухоли.

"Первый (признак развития заболевания. — Прим. ред.) — гиподинамия перешла в адинамию. Ребёнок становится вялым, перестаёт играть в активные развлечения. Второй — отсутствие аппетита. Ребёнок перестаёт есть те продукты, которые раньше любил", — сообщил эксперт, слова которого цитирует Москва 24.

Также Шароев назвал ещё одно ключевое проявление болезни — потеря веса и массы тела. Как подчеркнул врач, у ребёнка становится меньше мышечного слоя. Вместе с этим онколог привёл другие "звоночки" для родителей:

тошнота и рвота без причин;

небольшое повышение температуры.

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