EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

ВОЗ в ближайшие недели раскроет итоги изучения происхождения COVID-19

Здоровье

Специалисты Научно-консультативной группы по новым опасным патогенам (SAGO), учреждённой Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в ближайшие недели огласят итоги изучения происхождения коронавируса.

ВОЗ в ближайшие недели раскроет итоги изучения происхождения COVID-19

По словам руководителя европейского отделения ВОЗ Ханса Клюге, Научно-консультативная группа работает с октября 2021 года, передаёт РИА Новости.

"Эксперты собирались семь раз. Мы ожидаем получения некоторых результатов или рекомендаций в ближайшие недели", — подчеркнул он.

Клюге также добавил, что специалисты создают специальную систему, позволяющую определять происхождение новых патогенов. В состав научной группы входят 27 человек из разных стран мира, в том числе из РФ, Британии, ФРГ, Китая. Индии и других.

В январе 2020 года в Китае впервые официально объявили о том, что вспышка неизвестной вирусной пневмонии произошла из-за нового вида коронавируса. В марте учёные из ВОЗ предупредили: распространение инфекции носит характер пандемии.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Вирусолог раскрыл ГЛАВНЫЙ МИФ о новом штамме «ОМИКРОН»
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 коронавирус
Новости
Как сложилась судьба внучки Михалкова и Вертинской
Губерниев вступился за биатлониста Латыпова, столкнувшегося с травлей в соцсетях
ЛДПР: состояние Жириновского стабильное, он продолжает руководить партией
ВОЗ в ближайшие недели раскроет итоги изучения происхождения COVID-19
Военный обозреватель Баранец объяснил, что будет на Украине 17 февраля
Захарова назвала дату "вторжения" РФ "днём провала западной пропаганды"
Наталья Фриске ответила на нападки поклонников покойной сестры
Депутат Бальбек назвал Зеленского "производителем праздников на пустом месте"
Число госпитализаций COVID-больных за сутки в РФ резко подскочило: в два раза
Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на Олимпиаде в Пекине
Популярное
Мир. Новости мира
Депутат Рады Рабинович: "война" против Украины уже началась, но напала не Россия

Депутат Рады Вадим Рабинович заявил, что "война" против Украины уже началась, однако ведёт её не Россия, а Запад.

Депутат Рады Рабинович: "война" против Украины уже началась, но напала не Россия
"Мы не папуасы": в Госдуме потребовали запретить День святого Валентина в РФ
Общество
"Мы не папуасы": в Госдуме потребовали запретить День святого Валентина в РФ
Экономика и бизнес
Чубайс: Россия будет платить гигантский налог Евросоюзу
Мир. Новости мира
Телеведущий Гордон припугнул Путина: "Мы будем убивать"
Любовь Степушова Войны с Украиной не будет, потому что в Москве будет Болсонару Любовь Степушова Вячеслав Шпаковский Британские морпехи могут стать "витязями дядьки Черномора" Вячеслав Шпаковский Ирина Шлионская Вода на Землю пришла из недр Ирина Шлионская
Политика. Новости и аналитика
Экс-депутат Рады объяснил, откуда взялась дата "вторжения" России 16 февраля
Мир. Новости мира
Политолог Лазарев: Байден "отдаст" Украину России, стратегия США изменилась
Новый прогноз США по "вторжению" РФ на Украину высмеяли во Франции
Мир. Новости мира
Новый прогноз США по "вторжению" РФ на Украину высмеяли во Франции
Последние материалы
Захарова назвала дату "вторжения" РФ "днём провала западной пропаганды"
Наталья Фриске ответила на нападки поклонников покойной сестры
Депутат Бальбек назвал Зеленского "производителем праздников на пустом месте"
Число госпитализаций COVID-больных за сутки в РФ резко подскочило: в два раза
Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на Олимпиаде в Пекине
Евросоюз отправит Украине 1,2 млрд евро в качестве макрофинансовой помощи
Врач Онищенко назвал причину тяжёлого течения "омикрона" у Жириновского
Трихолог дала совет пострадавшему при пожаре Родиону Газманову
В Раде подсчитали, во сколько обходится Украине паника по поводу "вторжения РФ"
В Британии высмеяли Байдена и Джонсона после их телефонного разговора
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников