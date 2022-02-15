ВОЗ в ближайшие недели раскроет итоги изучения происхождения COVID-19

Специалисты Научно-консультативной группы по новым опасным патогенам (SAGO), учреждённой Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в ближайшие недели огласят итоги изучения происхождения коронавируса.

По словам руководителя европейского отделения ВОЗ Ханса Клюге, Научно-консультативная группа работает с октября 2021 года, передаёт РИА Новости.

"Эксперты собирались семь раз. Мы ожидаем получения некоторых результатов или рекомендаций в ближайшие недели", — подчеркнул он.

Клюге также добавил, что специалисты создают специальную систему, позволяющую определять происхождение новых патогенов. В состав научной группы входят 27 человек из разных стран мира, в том числе из РФ, Британии, ФРГ, Китая. Индии и других.

В январе 2020 года в Китае впервые официально объявили о том, что вспышка неизвестной вирусной пневмонии произошла из-за нового вида коронавируса. В марте учёные из ВОЗ предупредили: распространение инфекции носит характер пандемии.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.