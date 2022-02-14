Роспотребнадор придумал доступный детектор коронавируса

Эксперты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали детектор коронавируса нового типа, который позволит выявлять его на ранней стадии и при минимальной концентрации, сообщает РИА Новости.

"Благодаря данной разработке диагностировать COVID-19 можно будет на самых ранних стадиях заболевания", — сообщили ученые.

Изобретение уже зарегистрировано в Роспатенте. Оно относится к сфере генной инженерии и биотехнологии. Отмечается, что молекулы направляющих РНК могут быть использованы в составе рибонуклеопротеиновых комплексов для сверхчувствительного выявления РНК вируса.

Технология позволит разработать высокочувствительные тест-системы, с помощью которых можно будет проводить диагностику прямо у постели больного. Как отмечает Роспотребнадзор, при этом на её производство не требуются большие затраты.

Если сейчас все массово переболеют "омикроном", то пандемия, вероятно, пойдёт на спад. И это последние волны коронавируса. Такое мнение высказал вирусолог, академик РАН Виталий Зверев.

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