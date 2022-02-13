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Автор Николай Ткаченко

Академик Зверев объяснил, стоит ли ждать отмены ограничений к сезону отпусков

Здоровье

Если сейчас все массово переболеют "омикроном", то пандемия, вероятно, пойдёт на спад. И это последние волны коронавируса. Такое мнение высказал вирусолог, академик РАН Виталий Зверев.

Академик Зверев объяснил, стоит ли ждать отмены ограничений к сезону отпусков

Однако нужно понимать, что мы сами давим на вирус, заметил учёный. По опыту других пандемий можно сказать, что вирус всё-таки слабеет к концу, то есть снижает свою вирулентность, так как высокая смертность для него тупик, а держится он в тех людях, которые могут его переносить, добавил специалист.

По его словам, болеют и умирают сейчас в основном от "дельты", которая ещё до конца не вытеснена. Поэтому тяжелые случаи наверняка связаны с прошлым вариантом. А "омикрон" в таком виде лёгкие не поражает.

Профессор также высказал своё мнение, стоит ли россиянам, порядком уставшим за два с лишним года пандемии, надеяться на нормальный отдых летом и готовиться к сезону отпусков.

"Сейчас совершенно очевидно, что все эти меры, которые в последнее время принимались, они не дали никакого результата. И последний вариант коронавируса, который пришёл в нашу популяцию, он, конечно, гораздо слабее, он не вызывает тяжелых форм у большинства людей. <…>. Поэтому, конечно, все эти меры наносят гораздо больший ущерб, чем сама заболеваемость. Я имею в виду вот эти локдауны, закрытие каких-то мероприятий, закрытие границ, введение каких-то паспортов зеленых, красных, куар-кодов... Всё это не имеет никакого значения и никак не влияет на распространение вируса", — заключил Зверев.

Ранее пульмонолог Светлана Гук объяснила, почему "омикроном" болеют повторно и те, кто вакцинировался.

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Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Елена Андреева
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