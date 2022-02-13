Академик Зверев объяснил, стоит ли ждать отмены ограничений к сезону отпусков

Если сейчас все массово переболеют "омикроном", то пандемия, вероятно, пойдёт на спад. И это последние волны коронавируса. Такое мнение высказал вирусолог, академик РАН Виталий Зверев.

Однако нужно понимать, что мы сами давим на вирус, заметил учёный. По опыту других пандемий можно сказать, что вирус всё-таки слабеет к концу, то есть снижает свою вирулентность, так как высокая смертность для него тупик, а держится он в тех людях, которые могут его переносить, добавил специалист.

По его словам, болеют и умирают сейчас в основном от "дельты", которая ещё до конца не вытеснена. Поэтому тяжелые случаи наверняка связаны с прошлым вариантом. А "омикрон" в таком виде лёгкие не поражает.

Профессор также высказал своё мнение, стоит ли россиянам, порядком уставшим за два с лишним года пандемии, надеяться на нормальный отдых летом и готовиться к сезону отпусков.

"Сейчас совершенно очевидно, что все эти меры, которые в последнее время принимались, они не дали никакого результата. И последний вариант коронавируса, который пришёл в нашу популяцию, он, конечно, гораздо слабее, он не вызывает тяжелых форм у большинства людей. <…>. Поэтому, конечно, все эти меры наносят гораздо больший ущерб, чем сама заболеваемость. Я имею в виду вот эти локдауны, закрытие каких-то мероприятий, закрытие границ, введение каких-то паспортов зеленых, красных, куар-кодов... Всё это не имеет никакого значения и никак не влияет на распространение вируса", — заключил Зверев.

Ранее пульмонолог Светлана Гук объяснила, почему "омикроном" болеют повторно и те, кто вакцинировался.

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