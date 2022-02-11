Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, как связаны микротромбы и "ковидный хвост". Учёный назвала безопасный способ справляться с тромбами.

Микробиолог поведала об исследовании "южно-африканской кудесницы по вопросу микротромбов Этерезии Преториус из Университета Стелленбош".

Учёный из Африки в своём научном труде доказывала, что коронавирус провоцирует появление в крови плавающих конгломератов фибрина.

"С помощью красителя Амитракер она показала, что кровь пост-Ковидных больных содержит стратегические количества этого амилоида, зашкаливающие настолько, что для его выявления даже тромбина не нужно", — написала Баранова в своём Instagram-аккаунте.

Микробиолог скептически отнеслась к рекомендации коллеги из Южной Африки лечить больных мощной антикоагулянтной терапией.

"24 больных получили довольно неслабое сочетание клопидогрела с аспирином (чтобы #тромбоциты долбить) и поверх этого — апиксабан. А чтоб слизистую желудка в клочья не разорвало, залили еще пантопразолом. И за месяц такой терапии постковид у ребят прошел, — и туман в голове, и тахикардия, и другие чудеса", — привела результаты спорного исследования вирусолога, найдя в работе Этерезии Преториус много недочётов и ошибок.

Баранова предостерегла от бездумного лечения кроверазжижающими препаратами.

"А пока отметим — терапия очень опасная, — может быть проведена только опытным гематологом и под постоянным контролем анализов. Если вдруг язва желудка откроется, внутреннее кровотечение наступит и аля-улю", — объяснила учёный.

Микробиолог советует пользоваться безопасной альтернативой "коктейлю Преториус". Она рекомендует применять безрецептурный Тромбовазим, который, по словам Барановой, аккуратно растворяет фибрин и восстанавливает микроциркуляцию.

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