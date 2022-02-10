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Автор Владимир Васютченко

В РФ зафиксировали новый скачок суточного числа заражений COVID-19

Здоровье

За последние сутки в РФ выявили 197 076 заразившихся коронавирусной инфекцией — это максимум с начала пандемии. По сравнению с предыдущими сутками число новых случаев COVID-19 в стране увеличилось почти на 14 тысяч.

В РФ зафиксировали новый скачок суточного числа заражений COVID-19

Как сообщает оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, за сутки в российские больницы попали 19 446 заразившихся COVID-19, что почти на 4% меньше, чем 9 февраля.

С начала пандемии в стране зафиксировано уже 13 527 845 заражения коронавирусом. Около 11 млн заболевших выздоровели, 338 091 скончался. За последние сутки в РФ зарегистрирован 701 случай летального исхода COVID-19.

По данным оперштаба, в настоящее время 70% случаев коронавирусной инфекции в стране приходится на долю омикрон-штамма. Случаи заражения новым вариантом COVID-19 подтверждены уже в 84 регионах РФ.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная спрогнозировала пик заболеваемости коронавирусом в стране в середине февраля.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Елена Андреева
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