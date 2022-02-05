Вирусолог Пшеничная рассказала, когда ждать пик заболеваемости COVID-19

Рекордные суточные показатели по заболеваемости могут быть зафиксированы уже в середине февраля, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.

По словам вирусолога, при этом новый штамм "омикрон" может стать доминирующим в России.

"В ближайшие 2-3 недели, вполне вероятно, "омикрон" станет доминирующим и в регионах, так как он добрался уже почти до всех субъектов РФ. И к середине февраля, а, возможно, и раньше, наступит пик, как и прогнозировалось", — пояснила врач в беседе с РИА Новости.

Как подчеркнула вирусолог, после пика может быть такое же резкое снижение количества заболевших. По словам Пшеничной, по-прежнему остаются актуальны противоэпидемиологические меры, ношение масок и вакцинация от коронавируса.

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