Вирусолог объяснила, для чего нужны рециркуляторы в борьбе с COVID-19

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала о пользе рециркуляторов. Прибор для очистки и обеззараживания воздуха способен уберечь от заражения COVID-19.

Микробиолог считает, что рецеркуляторы остаются недооценённым средством профилактики заражения коронавирусной инфекции.

Прибор предназначен для обеззараживание воздуха. Внутри рециркулятора расположены УФ-лампы или специальные фильтры и вентилятор. Агрегат засасывает воздух, а ультрафиолетовое излучение убивает вирусы и бактерии. После этого очищенный воздух возвращается в помещение.

"Несмотря на то, что Роспотребнадзор давно прописал рециркуляторы в своих рекомендациях по борьбе с проклятой ковидлой, народ, кажись, так и не понял, зачем эта штука и что она реально работает. Ребят, дезинфекция воздуха в закрытых помещениях рулит — других вариантов на почте, в аптеке и в маленьком офисе просто нет!" — написала вирусолог в своём Instagram-аккаунте.

Кроме того, Баранова советует не забывать о вакцинации, масках и социальной дистанции.

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