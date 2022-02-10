"Омикрон": график течения болезни

Коронавирусный штамм "омикрон" в России набирает обороты. И, хотя на сегодняшний день у врачей нет полной и чёткой картины его симптоматики, определённые закономерности в течении болезни всё же выявлены.
Редакция портала "Слово и дело" составила "график" течения заболевания по дням.
Первое и очень важное отличие "омикрона" от других вариантов COVID-19 — короткий инкубационный период.
Авторы материала подчёркивают: приведённая "схема болезни" — усреднённая, поскольку организмы у всех разные и по-разному реагируют на вирус. Однако, Роспотребнадзор, выпустивший новые рекомендации для врачей, видимо, опирался именно на такой "план":
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