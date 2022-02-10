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Автор Ольга Лебедева

"Омикрон": график течения болезни

Здоровье

Коронавирусный штамм "омикрон" в России набирает обороты. И, хотя на сегодняшний день у врачей нет полной и чёткой картины его симптоматики, определённые закономерности в течении болезни всё же выявлены.

"Омикрон": график течения болезни

Редакция портала "Слово и дело" составила "график" течения заболевания по дням.

Первое и очень важное отличие "омикрона" от других вариантов COVID-19 — короткий инкубационный период.

  • Первые симптомы: повышение температуры, головная и мышечная боль, насморк и чихание, потливость по ночам — появляются на 2-3 день после заражения. Причём, совсем необязательно, что все эти "неприятности" начинаются одновременно.
  • 2-3 день. Температура продолжает подниматься выше 38º. Боль в горле усиливается, появляется кашель. А вот вкус и обоняние чаще всего никуда не деваются.
  • 4-7 день. Постепенно становиться легче. Симптомы постепенно угасают. Первой спадает температура.
  • 8-10 день. Обычно в этот период человек выздоравливает.

Авторы материала подчёркивают: приведённая "схема болезни" — усреднённая, поскольку организмы у всех разные и по-разному реагируют на вирус. Однако, Роспотребнадзор, выпустивший новые рекомендации для врачей, видимо, опирался именно на такой "план":

  • теперь переболевшие ковидом в России не должны сдавать повторный ПЦР-тест,
  • больничный лист выдается сроком на 7 дней,
  • контактировавшие с больными коронавирусом карантин соблюдать больше не должны.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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«Радоваться нечему»: Вирусолог дал актуальную информацию по омикрону
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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