Как восстановиться после "омикрона" - советы врача

В России начали действовать новые методички Минздрава: теперь

люди, контактировавшие с коронавирусными больными, не должны соблюдать карантин;

повторный — после курса лечения — ПЦР-тест делать не надо;

больничный "по ковиду" дают всего на 7 дней.

Но число заразившихся меньше не становится. А те, кто переболел, будут восстанавливать здоровье долго — до полугода.

Как быть? Об этом в интервью агентству "Прайм" рассказала врач клинической больницы подмосковного Отрадного Александра Зыкова.

По её словам, если после болезни, вызванной COVID-19 продолжают болеть мышцы, снижена острота зрения или слуха, то надо обязательно, не откладывая в долгий ящик, идти в поликлинику.

"Быстрее вернуться в форму поможет восстановительная терапия: приём медикаментозных и поливитаминных комплексов. Но назначить их должен только врач, основываясь на анамнезе пациента с учетом клинической картины перенесенного заболевания и текущих хронических заболеваний", — объясняет она.

Доктор Зыкова настоятельно рекомендует в постковидный период отказаться от сигарет и любого алкоголя, а также крепких чая и кофе. Спорт тоже лучше отложить на потом. По словам врача, "в этот период физическая активность должна быть строго ограничена".

И, конечно, пересмотреть питание, увеличив порции белка.

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