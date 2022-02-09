Биолог Баранова о вреде микропластика: "Попадает в пищу и в питьевую воду"

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала об опасности, которую таят в себе мельчайшие частицы пластика, для организма человека.

Баранова объяснила, что микропластик — это пластмасса в маленьких крошках, которые не видны невооружённым глазом.

"Микропластиковые частички выкрошиваются практически из всех пластмассовых изделий, но особенно вредны невидимые кусочки, попадающие в нашу пищу и в питьевую воду", — написала микробиолог в своём Instagram-аккаунте, ссылаясь на исследование китайских учёных из Университета города Нанкин.

Исследователи решили проверить, правда ли пластиковые частицы вредны для людей.

Учёные наблюдали группу людей с воспалительным заболеванием кишечника (ВЗК), а также здоровых. Выяснилось, что в кале первых микропластика оказалось больше почти в два раза, чем у здоровых.

"Всего у людей нашлись аж 15 типов микропластика — преобладали полиэтилентерефталат (22,3-34,0%) в листочках и полиамид (8,9-12,4%) в волокнах. Причем чем тяжелее текло заболевание, тем больше микропластика находили", — написала профессор.

Есть предположение, что микропластик либо усиливает проявления заболевания, либо как-то задерживает частички в кишечнике.

Баранова объяснила, что больше всего микропластика содержится в чайных пакетиках.

"Потому заваривайте ваш чай в чайничке, как бабушка говорила. И заварки не жалейте", — советует микробиолог.

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