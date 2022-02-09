Доктор Торчило рассказал, как отличить "омикрон" от ОРВИ у детей

Отличительной особенностью нового штамма коронавируса "омикрон" является то, что им массово заражаются дети. И заболевание у них протекает немного иначе, чем у взрослых. Об основных симптомах "омикрона" у детей рассказал военный врач Виктор Торчило на своём YouTube-канале.

Специалист заметил, что дети, как правило, жалуются на насморк и сильную головную боль, которая иногда приводит даже к тошноте, которая пугает родителей.

"То есть вся клиническая картина "омикрона" очень сильно напоминает обычное ОРВИ. И отличить в ряде случаев можно только, сделав ПЦР-тест", — добавил врач.

По его словам, врачи до сих пор спорят, нужно ли отличать "омикрон" от ОРВИ, если это лёгкий вариант простуды, и лечение практически то же самое.

Доктор посоветовал тем, кто хочет подтвердить ОРВИ это или обычный "омикрон", сдать обычный ПЦР-тест. Он отметил, что сейчас появились тесты, которые позволяют дифференцировать "омикрон" от "дельты".

Хотя он и стоит немного дороже, но по нему можно чётко определить, что это именно "омикрон", заключил военный медик.

Ранее Виктор Торчило назвал семь основных симптомов, по которым можно распознать "омикрон" самостоятельно.

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