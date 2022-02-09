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Автор Николай Ткаченко

Доктор Торчило рассказал, как отличить "омикрон" от ОРВИ у детей

Здоровье

Отличительной особенностью нового штамма коронавируса "омикрон" является то, что им массово заражаются дети. И заболевание у них протекает немного иначе, чем у взрослых. Об основных симптомах "омикрона" у детей рассказал военный врач Виктор Торчило на своём YouTube-канале.

Доктор Торчило рассказал, как отличить "омикрон" от ОРВИ у детей

Специалист заметил, что дети, как правило, жалуются на насморк и сильную головную боль, которая иногда приводит даже к тошноте, которая пугает родителей.

"То есть вся клиническая картина "омикрона" очень сильно напоминает обычное ОРВИ. И отличить в ряде случаев можно только, сделав ПЦР-тест", — добавил врач.

По его словам, врачи до сих пор спорят, нужно ли отличать "омикрон" от ОРВИ, если это лёгкий вариант простуды, и лечение практически то же самое.

Доктор посоветовал тем, кто хочет подтвердить ОРВИ это или обычный "омикрон", сдать обычный ПЦР-тест. Он отметил, что сейчас появились тесты, которые позволяют дифференцировать "омикрон" от "дельты".

Хотя он и стоит немного дороже, но по нему можно чётко определить, что это именно "омикрон", заключил военный медик.

Ранее Виктор Торчило назвал семь основных симптомов, по которым можно распознать "омикрон" самостоятельно.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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