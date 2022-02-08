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Автор Елена Былкина

Медики рассказали, как проявляется новый штамм COVID-19 "стелс-омикрон"

Здоровье

Субвариант "Омикрона" ВА.2, который назвали "стелс-омикрон", приобрёл набор характеристик, отличающих его от исходного штамма.

Медики рассказали, как проявляется новый штамм COVID-19 "стелс-омикрон"

Мутации помогают новому подвиду COVID-19 быть неуязвимым при атаках антител, выработанных против первичного "омикрона". Новая разновидность коронавируса вдвое более заразная. "Стелс-омикрон" нельзя отличить от других штаммов при ПЦР-диагностике.

Проявляться новый штамм коронавируса в организме человека может в виде усталости и головокружения. Об этом сообщает британская газета Mirror со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Англии (NHS). Медики отмечают, что если эти симптомы сильно выражены, нужно вызывать врача. 

"Головокружение и усталость могут приходить и уходить в течение дня. Если они постоянны или очень интенсивны, в таком случае необходимо сообщить об этом своему лечащему врачу, так как, возможно, потребуется провести дополнительные исследования", — приводит издание мнение исследователей.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что новый подвид штамма коронавируса BA.2 выявили уже в 44 регионах РФ.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Новая мутация COVID: что известно о «стелс-омикроне». «Омикрон» перешел в скрытый режим
Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
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