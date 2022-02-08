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Автор Екатерина Широкова

Медики назвали симптом предшествующий проблемам с дыханием при "омикроне"

Здоровье

Сильная головная боль при новом штамме коронавируса "омикроне" может стать сигналом к проблемам с дыханием, заявили в Национальной службе здравоохранения Великобритании.

Медики назвали симптом предшествующий проблемам с дыханием при "омикроне"

Согласно исследованию, сначала у пациента начинает "раскалываться" голова, а после лёгкие "сдавливает в тиски". 

Сильнее всего головные боли проявляют себя у тех, кто и до коронавируса страдал от них. Причём проблема может не исчезнуть даже после выздоровления от COVID, пишет РЕН.ТВ со ссылкой на исследование. 

Врачи отметили, что если таблетка не снимает головную боль, то следует немедленно обратиться к врачу. 

Ранее Pravda.Ru цитировала советы экспертов о том, как самому отличить "омикрон" от ОРВИ или гриппа. Так, по словам врачей, сильная слабость при заболевании новым штаммом коронавируса "накатывает" на пациента с первого дня болезни. Кроме того, начинаются проблемы с желудком и мучают сильные головные боли. 

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Как защитить легкие от пневмонии – профилактика
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
Темы головная боль
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