Сильная головная боль при новом штамме коронавируса "омикроне" может стать сигналом к проблемам с дыханием, заявили в Национальной службе здравоохранения Великобритании.

Согласно исследованию, сначала у пациента начинает "раскалываться" голова, а после лёгкие "сдавливает в тиски".

Сильнее всего головные боли проявляют себя у тех, кто и до коронавируса страдал от них. Причём проблема может не исчезнуть даже после выздоровления от COVID, пишет РЕН.ТВ со ссылкой на исследование.

Врачи отметили, что если таблетка не снимает головную боль, то следует немедленно обратиться к врачу.

Ранее Pravda.Ru цитировала советы экспертов о том, как самому отличить "омикрон" от ОРВИ или гриппа. Так, по словам врачей, сильная слабость при заболевании новым штаммом коронавируса "накатывает" на пациента с первого дня болезни. Кроме того, начинаются проблемы с желудком и мучают сильные головные боли.

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