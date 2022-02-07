Врач Шаповаленко рассказала, как отличить "омикрон" от ОРВИ

Вирус COVID-19 опасен тем, что он бесконечно мутирует. Можно ли самостоятельно отличить новый штамм коронавируса "омикрон" от обычного ОРВИ? Об этом рассказала главный врач КБ МЕДСИ Татьяна Шаповаленко в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".

Доктор заметила, что для установления вида инфекции, конечно, требуется сдать определённые тесты, которые делаются при всех подозрениях на респираторно-вирусные заболевания.

По её словам, симптомы, которые всё же позволяют заподозрить "омикрон", это очень сильная слабость фактически с первых дней болезни, очень сильная головная боль, а также проблемы с желудочно-кишечным трактом (тошнота, рвота), появляющиеся на достаточно ранних стадиях.

Гость программы профессор-инфекционист Владимир Никифоров добавил, что "омикрон" по сравнению с крайне неприятной "дельтой" более лёгкий, но всё-таки это достаточно серьёзное заболевание со всеми присущими коронавирусу последствиями. По его мнению, сейчас, находясь на войне с ковидом, любое ОРВИ следует исходно считать ковидом. А уже исключив ковид, можно думать об остальном, резюмировал специалист.

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