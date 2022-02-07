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Автор Игорь Рябов

Учёные рассказали, как снизить риска смерти от коронавируса в 9 раз

Здоровье

Израильские учёные выяснили, что дефицит витамина D в организме приводит к повышению риска смерти от коронавируса, сообщает Times of Israel.

Учёные рассказали, как снизить риска смерти от коронавируса в 9 раз

Несмотря на то, что витамины не могут заменить вакцины от COVID-19, они защищают от негативных последствий заражения и способствуют более лёгкому течению заболевания.

По словам одного из соавторов работы доктора Амиэль Дроро, нехватка витамина D может привести к неблагоприятному исходу при заражении коронавирусом.

Врач отметил, что исследование актуально для всех штаммов, в частности, для "омикрона". Дрор напомнил, что витамин D укрепляет иммунитет и усиливает защиту организма от вирусов, которые проникают через дыхательные пути.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что коронавирус будет мутировать в направлении большей заразности.

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"Радоваться нечему": Вирусолог дал актуальную информацию по омикрону
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Елена Андреева
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