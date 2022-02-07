Учёные рассказали, как снизить риска смерти от коронавируса в 9 раз

Израильские учёные выяснили, что дефицит витамина D в организме приводит к повышению риска смерти от коронавируса, сообщает Times of Israel.

Несмотря на то, что витамины не могут заменить вакцины от COVID-19, они защищают от негативных последствий заражения и способствуют более лёгкому течению заболевания.

По словам одного из соавторов работы доктора Амиэль Дроро, нехватка витамина D может привести к неблагоприятному исходу при заражении коронавирусом.

Врач отметил, что исследование актуально для всех штаммов, в частности, для "омикрона". Дрор напомнил, что витамин D укрепляет иммунитет и усиливает защиту организма от вирусов, которые проникают через дыхательные пути.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что коронавирус будет мутировать в направлении большей заразности.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.