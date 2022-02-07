В Роспотребнадзоре спрогнозировали мутацию COVID-19 в сторону большей заразности

Появление нового штамма коронавирусной инфекции возможно в ближайшем будущем, считает замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По её мнению, наиболее вероятным является продолжение мутации COVID-19 в направлении большей заразности.

"Вероятно, что мутации SARS-CoV-2 пойдут по тому пути, по которому сейчас движутся, то есть в сторону увеличения заразности, но не утяжеления клинического течения заболевания", — цитирует специалиста ТАСС.

Эпидемиолог отметила, что в случае мутации COVID-19 в сторону утяжеления течения заболевания при меньшей заразности в стране не исключено возвращение отменённых ранее ограничительных мер.

По словам Пшеничной, в настоящее время в РФ ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией начинает стабилизироваться. Специалист указала, что при росте числа заражений количество летальных исходов не увеличивается. Ранее эпидемиолог спрогнозировала достижение пика заболеваемости COVID-19 в стране в середине февраля.

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